Descrizione evento: Torna dal 7 al 9 giugno 2019 la Festa delle Ciliegie a Celleno, piccolo e suggestgivo centro della Tuscia viterbese, noto per le sue ciliegie ?Ravenna? dal colore rosso vivo e dal sapore molto dolce. La proloco di Celleno, con il patrocinio del Comune ha l'onore di invitarvi alla XXXIII edizione della sagra delle ciliegie. Tante le novit? e gli intrattenimenti di quest'anno. Nei tre giorni di festa a si troveranno a Celleno:



- Concerti e spettacoli con comico da Colorado

- Mercatini

- Food Trucks

- Campionato sputo del nocciolo

- Crostatona

- Sfilata carri allegorici in notturna e tradizionale

? Domenica 9 giugno si tiene anche la Urbantrail Celleno, gara di 9 km si svolge in un tracciato misto asfalto e sterrato con bellissimi passaggi nelle campagne cellenesi e nel centro storico del paese. Storia e folklore, produzione locale di qualit? sono infatti le caratteristiche salienti della Festa delle ciliegie che ogni anno, da ventotto anni a questa parte, viene celebrata in una settimana ricca di eventi: degustazioni, mostra mercato, musica, sfilate e la possibilit? di acquistare le ciliegie fresche e tutti i prodotti dolciari che derivano dalla lavorazione della ciliegia. Questa festa ha inizio nella seconda settimana di giugno con il periodo migliore per la maturazione e raccolta della ?cerasa?, come anche viene chiamato questo squisito frutto.



Informazioni:

www.facebook.com/Cellenoproloco

www.facebook.com/Urban-Trail-delle-Ciliegie-153600665172152





Torna la tradizionale Festa delle ciliegie di Celleno dal 7 al 9 giugno 2019 presso il "Borgo fantasma" in Provincia di Viterbo. Fra le attrazioni principali la crostatona di oltre 20 metri offerta ad ogni partecipante, il campionato di sputo al nocciolo di ciliegia con il record di 22,80 metri da superare, la versione notturna dei famosi carri allegorici, la performance con il comico di Colorado Alberto Farina, food truck e discoteca serale.



Come assicura la rappresentante della Proloco di Celleno Fabiana Viti: "quest?anno il programma ? ancora pi? ricco di attrazioni e sempre pi? incentrato sulla ciliegia: ci sar? la possibilit? di mangiare Lo straccotto alla ciliegia di Celleno - realizzato grazie alla collaborazione con la nota Macelleria Brachini del posto - e poi l?altra novit? la Sangriliegia, una speciale sangria ovviamente rigorosamente alla cerasa locale. Poi ci sono le immancabili frittelle alle ciliegie dalla ricetta segretissima e custodita da decenni. Grande attesa la Crostatona che superer? i 20 metri che vanta numeri importanti: 60 kg di marmellata, pi? di 50 chili di pasta frolla, per 160 crostate che vanno a comporre la "Crostatona".



Dopo il record dell?anno scorso di pi? di 20 metri, la Proloco di Celleno tenter? la sfida di realizzare la crostata alle ciliegie pi? lunga del mondo. Da diversi anni il comune ha infatti istituito la tradizione della ?Crostatona? realizzata dalle donne del paese di 1500 abitanti, con diverse crostate rigorosamente con marmellata delle ciliegie di Celleno. Il piccolo comune infatti ? produttore noto frutto prelibato locale, che cresce in questo fortunato territorio argilloso e vulcanico, situato tra Bagnoregio, il Lago di Bolsena e Orvieto.



Nel piccolo comune di Celleno in Provincia di Viterbo inoltre si cerca il prossimo campione italiano o internazionale che batter? nei prossimi giorni il record di "Sputo al nocciolo della ciliegia" oltre il record di 22,80 metri del 2018. L?evento si terr? nella locale Festa delle ciliegie dal 7 al 9 giugno 2019.



Il comune di Celleno ? anche noto come "Il Borgo Fantasma" per il suo centro con castello diroccato che attrae turismo per la sua bellezza senza tempo. Molti personaggio di spicco, come recentemente Sorrentino, sono rimasti colpiti dalla bellezza del borgo nascosto, in cerca della giusta location per il prossimo film.



Questa ? una delle attrazioni centrali che vede partecipanti da tutta la zona, dall?Italia e anche dall?estero per superare il record di 22,80 metri. Mesi e anni di training sono necessari per sfidare i concorrenti e tentare di superare il massimo record stabilito. Attorno all?evento di punta un?apposita commissione, di giudici e la premiazione del vincitore e dei finalisti che segnano i nuovi record di sputo al nocciolo. Fra le regole ferree: il nocciolo deve essere necessariamente di Ciliegia di Celleno e il tutto avviene in un apposito "sputodromo" che segue rigorosi standard.



A produrre, salvaguardare e tutelare il prelibato frutto rosso il Consorzio Cilegia di Celleno. Cos? il vice presidente Fabrizio Rastrello: ?Nell?economia cellenese ? indubbio che la ciliegia sia centrale, noi tuteliamo questa tipologia di ciliegia che qua nasce con uniche qualit? organolettiche, dovute alla composizione vulcanica del territorio, alla sua particolare esposizione e la cura dei produttori locali del consorzio. La ciliegia di Celleno vanta 9 variet? autoctone, c?? una produzione che oscilla fra i 5 ei 9 quintali l?anno, che vanno in vendita alla sagra delle ciliegie o anche alla produzione di una confettura particolare che mantiene intatto il gusto del nostro prodotto?.



Fra curiosit? del vivo paesino del viterbese il neo-imprenditore di Celleno Andrea Sterpino che ha avviato con successo il cocktail bar ?San Rocco? che guarda al castello medievale. Andrea, con esperienza e passione nell?ambito di mixology, ha creato un cocktail alla ciliegia di Celleno. Letteralmente impazziti i turisti italiani ed internazionali che visitano il bar-ristorante nel borgo antico di Celleno e la tappa fissa per il famoso cocktail alla ciliegia locale.



La Festa delle ciliegie di Celleno ? uno storico evento, arrivata ormai alla sua 23? edizione. La celebrazione della cerasa del territorio ? stata riavviata con successo, dopo l?interruzione nei decenni passati.



I tre giorni di festeggiamenti sono inoltre allietati dalla versione notturna dei famosi carri allegorici, la performance con il comico di Colorado Alberto Farina, food truck e discoteca serale.



Il Comune di Celleno ? situato in Provincia di Viterbo, sopra uno sperone tufaceo

in una posizione strategica: fra Civita di Bagnoregio e il Lago di Bolsena, appena un?ora da Roma in auto, e vicino a Orvieto e il confine con la Toscana.



Di grande importanza ? il maestoso castello medievale situato nella piazza del borgo medievale. Il Castello Orsini, un tempo abitato da buona parte della popolazione, ? stato abbandonato dopo un violento terremoto. Per 40 anni il Castello ? stato successivamente solo abitato dall?artista di fama internazionale Enrico Castellani, morto nel dicembre del 2017. Castellani nel suo laboratori -studio di Celleno ha creato la maggior parte della sua arte diffusa in tutto il mondo e che raggiunge i milioni di euro per opera. Oggi, visitando il Castello Orsini, ? possibile respirare l?arte del Maestro recentemente scomparso, assieme alla struttura disabitata. Celleno ? il "Borgo Fantasma" per la sua bellezza rimasta intatta, con il Castello Orsini sulla rupe tufacea (come la vicina Civita di Bagnoregio) e il territorio circostante verde e pieno di opportunit? per un turismo slow e con diversi spunti enogastronomici.



Particolarmente nota ? la Festa delle ciliegie di Celleno che si tiene ogni anno, con il caratteristico "sputo del nocciolo" con la proclamazione del vincitore nazionale di chi ha saputo espellere a maggiore distanza il nocciolo. Celleno ? anche chiamato "Il paese delle ciliegie" per via della sua storica tradizione di coltura cerasicola e della nota sagra.



Molti artisti hanno visitato e notato Celleno per la sua bellezza e per l?avvio di progetti cinematografici, come nella recente visita del regista Sorrentino.



http://www.comune.celleno.vt.it/

http://www.consorziociliegiecelleno.com/

http://ilborgofantasmadicelleno.it/