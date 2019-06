Descrizione evento:

Appuntamento:

Costo della visita:

Biglietto di ingresso:

La casina del cardinal Bessarione è una piacevole sorpresa che si scopre passeggiando lungo il tratto urbano della Via Appia, presso l'antico bivio con la Via Latina.Il monumento deve la sua configurazione attuale al XV secolo, quando divenne residenza estiva delAll'interno sono ancora visibili tracce della ricchissima stratificazione storica che ha coinvolto l'area: dall'età antica con strutture appartenenti aL'i saloni decorati dae il, recuperati grazie ai recenti restauri, ne fanno unore 14,45 all’ingresso del monumento in Via di Porta S.Sebastiano, 8