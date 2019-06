Oratorio di Borgo Montenero in piazza IV Ottobre Borgo Montenero

Descrizione evento: L'Accademia della Cucina Mediterranea presenta il VI° Convegno Nazionale "Mangiare per stare bene" - La Zucchina dell'Agro Pontino. ???? SABATO 8 GIUGNO 2019 ????

presso l'oratorio di Borgo Montenero in piazza IV ottobre ????

dalle ore 18.00 ? Prenderà parte alla manifestazione lo Chef Romano Simone Loi ????‍???? INGRESSO LIBERO Si informa che al termine del convegno si potranno degustare GRATUITAMENTE ricette a base di zucchine. - Antipasto con prodotti tipici locali (mozzarella di bufala, carciofi sott'olio, olive)

- Penne con zucchine e gamberetti

- Paccheri con zucchine e guanciale

- Pizza con le zucchine

- Fiori di zucca in pastella

- Zucchine alla Sanfeliciana