Descrizione evento: Giovedì 13 giugno 2019 alle ore 16.00 presso l’auditorium ICBSA in via Michelangelo Caetani, 32 – Roma - l’Istituto Centrale per i beni sonori ed audiovisivi e l’Associazione Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo, in occasione del centenario della nascita di Nilla Pizzi, presentano l’evento "Nilla ultima regina". Il programma inizia con la presentazione dell’opera di Enzo Giannelli "Nilla ultima regina", biografia della cantante in sette volumi. L’autore ha inteso articolare l’opera in più volumi per la vastità del periodo trattato entro il quale si svolge la vita e la carriera della cantante, una carriera durata ininterrottamente per tre quarti di secolo. Scorrere le pagine della biografia della Pizzi equivale a sfogliare le pagine del Novecento italiano, ripercorrendone passo passo non solo le varie stagioni della canzone, ma anche i grandi e piccoli avvenimenti che ne hanno caratterizzato la storia e le mode. In questo ampio affresco d’epoca – dove agisce una delle voci più affascinanti si ogni tempo, le cui vicende canore hanno rappresentato un vero e proprio fenomeno di costume – la penna dell’autore scivola leggera e minuziosa, rendendo vivo e palpitante ogni momento della lunga narrazione. Interverranno la direttrice dell’Istituto Centrale per i beni sonori e audiovisivi Sabina Magrini, il presidente dell’Associazione Museo Virtuale del Disco Massimo Baldino, gli storici della canzone Alessandro Rigacci e Giacomo Schivo. Sarà moderatore della conferenza Simone Calomino. Sarà presente l’autore. Al termine della presentazione si esibiranno dal vivo La banda della Ricetta e il Trio Giammarioli con il maestro Pierluigi Zuchegna.