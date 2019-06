via Napoli 197

Descrizione evento: 10° SAGRA DELLA PIZZA E BIRRA LARIANO Dal 8 al 16 giugno 2019. Tantissimi tipi di pizza tonda, panuozzi napoletani e Pinsa Romana.

Tutte le sere musica – sport e spettacoli. Riunione di Boxe e Kick Boxing, esibizioni di ballo, ballo in piazza. Per il programma giornaliero visita la sezione Programma 2019 oppure visita la pagina facebook con tante novità e sorprese! Inizio apertura stand dalle ore 18.00 Ci sarà un’ampia area con una tensostruttura coperta con oltre 800 posti a sedere. Area espositiva con articoli di vari generi. Novità quest’anno pizza e menù per celiaci. Gli stand gastronomici saranno aperti dal lunedì al sabato dalle 18 alle 24. Vi aspettiamo numerosi!