Descrizione evento: Così si presenta sin dalle prime pagine il libro dell'autore Enzo Carnevale, come un atto di coraggio, un bisogno di svelare tutto quello che è il bagaglio di esperienze ed emozioni vissute e a lungo portate dentro. E' il momento di raccontare, quel momento che l'autore di questo libro ci regala per vivere, attraverso le sue vicende, quelle che sono storie di vita di tutti noi e che ciascuno di noi vive anche se in modo diverso. Così, nella sua umiltà e semplicità, Enzo si pone dinanzi alla sua platea pronta all'ascolto e, in men che non si dica, con il suo coraggio diventa artista perché, come lui stesso afferma, il bello degli artisti è non perdersi mai d'animo, avere l'audacia di rivivere il bello e il brutto dei momenti, quei momenti che danno emozioni e voglia di vivere. Così Enzo racconta e alle sue parole c'è chi sorride, chi si commuove, chi chiude gli occhi e prova a ripercorrere ogni parola nel proprio intimo perché se la sente parte di sé. Con espressioni cariche d'amore, aforismi di vita, battute velate di malinconia e riprese di coraggio, Enzo ci conduce in un turbine di emozionale, coinvolgendo tutti perché nessuno è così razionale da non essere in grado di riflettersi almeno una volta. Questo libro aiuta a comprendere che la vita va amata ed elogiata per quello che offre perché se si prova ad andare oltre un primo sguardo, ogni piccola cosa, anche di poco valore, ha colorato un momento del nostro vivere. Questo libro, pertanto, si presenta come un viaggio di vita in cui per ognuno c'è già un posto libero per godersi il tragitto. Un tragitto che ci insegna a scoprirci di più, a dare una possibilità a tutte quelle esperienze che ci sembravano sepolte ma che invece non abbiamo mai cancellato. Enzo Carnevale ce le fa rivivere con stupore e meraviglia. Chiuso questo libro si può dire che Enzo è riuscito nel suo intento; rimane dentro di noi qualcosa di grande, quell'immenso piacere di credere al senso della vita, di credere in quello che ci aspetta da vivere e in tutto quello che abbiamo vissuto che, in fondo, anche se passato, fa sempre parte di noi.