Descrizione evento: Laboratorio: Libera-mente

Dal disegno alla riflessione



Quante regole ci condizionano?

Quanto spazio riserviamo al vivere liberi dagli schemi?

Quanto concediamo a noi stessi di accogliere le intuizioni che, in brevi attimi, affiorano nella nostra mente e forse ci aiuterebbero a conoscere meglio ciò che sentiamo nel profondo: la parte più vera di noi stessi?



Partendo dal disegno e da semplici tecniche vi condurremo in alcune riflessioni psicologiche, che a livello simbolico, saranno ad esse collegate: entrerà in gioco, oltre alla manualità, la mente con i suoi due emisferi e le relative peculiarità, il sinistro con la razionalità e la capacità di porre ordine, il destro con le immagini, la creatività e le emozioni, ma soprattutto la magnifica sinergia tra le due sfere. Da qui, attraverso il simbolico e l’esperienziale, rifletteremo sull’individuo, sulle famiglie d’origine e il modo in cui il trigenerazionale può influire sull’oggi vissuto seguendo modalità “tramandate”, copioni già scritti in passato, o prevedendo “scelte” del tutto nuove ed originali.



Vi Aspettiamo Sabato 15 giugno, ore 16 oppure



Mercoledì 19 giugno ore 19:30



presso lo Studio Pro Homine di via Tuscolana 114, Frascati (Rm)



Costo del Laboratorio (durata 3 ore): 15 Euro a persona.



Prenotazione obbligatoria ai n.:

338/4066970 (dott.ssa Migliore)

328/3421553 (dott.ssa Spiri)