Descrizione evento: Una passeggiata nel cuore di Roma per scoprire i vicoli e i mestieri di un tempo, nemmeno troppo lontano! Anche se oggi restano a volte solo i nomi delle vie e delle piazzette a ricordare ciò che un tempo era l’anima stessa di Roma, sarà comunque possibile scoprire e riscoprire i luoghi dove vi erano antichi artigiani, botteghe, mercati, approfondendo così gli usi ed i costumi della città e poter così conoscere una Roma spesso nascosta ma molto suggestiva!



Quando

Giovedì 13 Giugno 2019 alle ore 19:00



Dove

Lungotevere dei Vallati, all’inizio di Ponte Sisto



Costi

Quota di partecipazione euro 8 a persona, gratis per gli under 18. La prenotazione è obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/la-roma-dei-vicoli-e-dei-mestieri/