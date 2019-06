Descrizione evento: Veneto Lazio e Puglia. Ecco le regioni scelte dagli organizzatori del Tarquinia lido bollicine summer fest che si potranno trovare nei tre punti di degustazione sul lungomare. Dalla bassa pianura veneta, terra di una lunga e rinomata produzione vinicola, alle colline vulcaniche del lago di Bolsena e alle campagne aspre e generose di Alberobello. Tre prestigiose cantine italiane, l’Azienda agricola Dissegna di Annone Veneto, l’Antica cantina Leonardi di Montefiascone e la Cantina museo Albea di Albero Bello, promuoveranno e faranno degustare le loro eccellenze.

“Se le persone vorranno trascorrere il weekend del solstizio d’estate in riva al mare, all’insegna del buon bere, della musica live e del divertimento, il Bollicine summer fest è la manifestazione ideale - affermano gli operatori balneari -. Non solo, potranno visitare la nostra splendida città e un territorio unico. Siamo all’edizione “zero” e aver coinvolto nel progetto tre importanti cantine è motivo di soddisfazione”.

Nelle due serate, il 21 e 22 giugno, dalle 19 alle 24, sarà possibile sorseggiare le bollicine acquistando un ticket da 3 euro, per una degustazione, o un carnet da 10 euro, per quattro degustazioni. Ad animare la due giorni (dalle 19 nei locali che aderiscono all’iniziativa con aperitivo dedicato), dalle 21, musica dal vivo, animazione per bambini e gli spettacoli degli artisti di strada sul lungomare di fronte a viale dei Tritoni, viale delle Sirene e viale Cristoforo Colombo (accanto agli stand delle degustazioni).

“Ogni punto di assaggio vedrà la presenza di un sommelier che presenterà le etichette e risponderà alle domande e alle curiosità degli appassionati delle bollicine – concludono gli organizzatori -. Gli stabilimenti balneari, i ristoranti e i bar che aderiscono all’iniziativa esporranno il logo del festival. A loro interno sarà possibile degustare altre bollicine di eccellenza, per una rassegna che punta alla qualità”. Ideato, finanziato e organizzato dagli operatori balneari il Tarquinia lido bollicine summer fest ha il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Tarquinia, della Confcommercio Lazio nord e della Proloco Tarquinia. Per seguire gli aggiornamenti basta visitare la pagina facebook e il profilo instagram.