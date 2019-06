Descrizione evento: La voce celestiale di DAJANA

in concerto a Fontana di Papa il 16 giugno

con Madre dell’Amore





Tra l’11 ed il 16 di giugno a Fontana di Papa si svolgeranno i solenni riti religiosi e civili per la festa del “Nome S.S. Della Beata Vergine Maria”.



Sarà DAJANA “voce di cielo” l’ospite d’onore che chiuderà i festeggiamenti domenica 16 giugno, a partire dalle ore 9.30, con un concerto testimonianza in cui la straordinaria cantautrice avrà modo di condividere con la comunità di Fontana di Papa il proprio percorso di fede che l’ha portata alla pubblicazione dell’ album di preghiere Madre dell’Amore.



Preghiere che hanno coinvolto ed emozionato anche la Spagna dove DAJANA ha ricevuto ben due Premios David per la musica cristiana contemporanea, vincendo rispettivamente nella categoria miglior video con l’Ave Maria e miglior brano con Madre dell’Amore.

https://www.youtube.com/watch?v=A601LMZ7GWk

https://www.youtube.com/watch?v=wY97qgYCagw



Un lavoro che DAJANA ha avuto l’onore di poter donare personalmente a Papa Francesco nel mese di aprile, accolta insieme alla sua famiglia dal Santo Padre.



Madre dell’Amoreè una raccolta di preghiere che ad oggi ha toccato i cuori di migliaia di fedeli grazie anche al numero elevatissimo di condivisioni, visualizzazioni e streaming, delle pubblicazioni online e delle interpretazioni live di DAJANA, dalla personalissima Ave Maria di Gounod alla struggente ed intensa Madre dell’ Amore, fino a Madre è e San Pio, brani dedicati ad esempi contemporanei della grandezza dell’ Amore di Dio particolarmente cari all’ artista che da qualche anno ormai fa dono della sua voce “celestiale” in questa personalissima forma di evangelizzazione tra le diocesi di tutta Italia.



- Madre dell’ Amore è espressione della conversione dell’artista DAJANA e di un percorso spirituale che rende tutt’uno fede, famiglia, amore -

Per queste motivazioni Don Antonio Salimbeni, direttore dell’ ufficio famiglia e matrimoni della Diocesi di Albano e parroco di Fontana di Papa ha fortemente voluto Dajana per testimoniare con la sua presenza il tema a cui quest’anno è dedicata l’ultima giornata dei solenni festeggiamenti: “famiglia e comunione è comunità”



DAJANA porterà in musica le sue preghiere in acustico, portando l’ascoltatore in una dimensione intima e spirituale oltremodo ricreata dall’intesa tra l’artista ed il M° Domenico De Stratis Dell’ Elmo che la accompagnerà come di consueto al pianoforte.



Sarà sempre Dajana ad animare la celebrazione della Santa Messa che chiuderà la festa.