Descrizione evento: Sagra delli Ghiozzi a Tivoli Terme Sagra delli Ghiozzi a Tivoli Terme. Tre giorni tra sapori, musica e comicità. Venerdì 5, Sabato 6, Domenica 7 luglio 2019 va in scena la 13a Edizione della Sagra delli Ghiozzi. L’evento organizzato dall’Associazione Culturale “LA FENICE”, sempre più coinvolgente e di successo. In questa edizione si è pensato ad un ricco calendario per intrattenere residenti e turisti che potranno rilassarsi di giorno nelle piscine con acqua solfurea presso le Terme Acque Albule e la sera potranno passare tre giorni tra musica, spettacoli, giochi, balli di piazza, giostre, artisti di strada, bancarelle e molte altre attrazioni. I “Ghiozzi”, oramai diventato un piatto tipico della cucina tiburtina grazie alla sua versatilità culinaria, è destinato ad entrare nella tradizione della tipicità italiana. I Ghiozzi, pasta grossolana fatta da un laboratorio di Tivoli Terme, attraverso la loro consistenza raccolgono e assorbono tutti i sughi e condimenti che si vogliono utilizzare. Durante la sagra, lo stand enogastronomico come ogni anno, li propone con un sugo all’arrabbiata, che con il suo sapore piccante esalta la gradevolezza di questo splendido piatto. Nel menù culinario: panini con salsiccia, arrosticini di pecora, patate fritte, vino, birra alla spina e tanto altro.

Il programma:



Venerdì 5 luglio:

ore 18:30 apertura stand gastronomici,

ore 21:00 si esibirà l’Orchestra Paradise;



Sabato 6 luglio:

Ore 8:00 donazione sangue presso Auditorium Comunale Orazio a cura AVIS Comunale di Tivoli:

ore 18:30 apertura stand gastronomici;

ore 21:00 Silvia SALEMI; Tour 2019.



Domenica 7 luglio

ore 18:30 apertura stand gastronomici

ore 21:00, Alfio Lombardi con l’Orchestra all’Italiana Tribute band a Renzo Arbore.

ore 22:00 Estrazione della lotteria.

ore 23:30 gran finale con un grande spettacolo pirotecnico a cura di RDF PYRO