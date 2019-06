Descrizione evento: Il Cammello che sapeva ballare Scritto e diretto da Camilla Ribechi e Mario Migliucci Con Mario Migliucci, Camilla Ribechi e Massimo Sarò Teatro Marconi Viale Marconi 698/E, 00146 Roma 5 Luglio 2019 Animazione ore 19:30 Spettacolo ore 21:00 SINOSSI Acacio, vigile dell’antica Roma, e Mamerzia sarta, sono sposati e non hanno figli. Sono molto poveri e un giorno al porto di Ostia vengono a sapere dell’esistenza di un concorso indetto dall’Imperatore. Chi riuscirà a raccontare la favola più bella, capace di far divertire il figlio dell’Imperatore, triste e malato, vincerà 80.000 sesterzi e una crociera a Pompei. Acacio e Mamerzia non hanno figli e quindi non conoscono favole e, soprattutto, non le sanno raccontare ma decidono di partecipare lo stesso al concorso! Spesso i bambini saranno coinvolti nelle storie raccontate. Ai bambini verrà chiesto di scegliere la favola più bella che i due maldestri oratori saranno riusciti a raccontare, quella che abbia più probabilità di vincere la gara e fare la fortuna dei due protagonisti! Il Contest, però, nasconde un mistero che verrà svelato con un colpo di scena finale!!!! Uno spettacolo fortemente interattivo! Dalle Favole di Fedro! Utilizzo in scena di maschere e pupazzi di gommapiuma! Inizio dello spettacolo ore 21:00 Ore 19:30-21:00 Laboratorio/Animazione per ragazzi Sito Web: https://www.le7allegrerisatelle.com Pagina Facebook: https://www.facebook.com/lesetteallegrerisatelle/?modal=admin_todo_tour Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/2115916418707398/ Trailer spettacolo: https://youtu.be/MNrlaRirtaQ Biglietti a pagamento: €8,00 solo spettacolo €10,00 con animazione Info e prenotazioni +39 3405646373 +39 06 5943554 info@teatromarconi.it http://www.teatromarconi.it