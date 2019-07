Descrizione evento: CANALE MONTERANO 12-13-14 LUGLIO 2019 3 giorni all'insegna del buon gusto con piatti tipici a base di carne di cinghiale. Menù alternativi a chi non piace la carne di cinghiale. Novità: Acquacotta Bar, Pub-Birreria, Stand vari, mercato e moltissimi eventi a far da cornice alla manifestazione. Il programma Venerdì 12: incontri di boxe internazionale la notte continua in birreria, Mannarino tribute; Sabato 14 Simone Nobile Blues Band, la notte continua in birreria con the Canalifornians musica live Domenica 15: serata Pork‘nRoll con la band New Tons e la scuola di ballo TuttiFrutti Corsa ciclistica, Torneo di scacchi, e tanto altro ancora. Per l’intera durata della sagra: ANIMAZIONE PER BAMBINI – MOSTRA MERCATO