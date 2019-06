Descrizione evento: Affaticamento, pesantezza e gonfiore sono alcuni dei sintomi delle flebopatie: si tratta di alterazioni dei condotti venosi che per diverse cause si deformano. Queste patologie colpiscono prevalentemente le donne sopra i 50 anni e, se non trattata adeguatamente, possono progressivamente peggiorare, causando problemi circolatori ed estetici.



L’equipe di esperti in Flebologia e Chirurgia Vascolare di Villa Tiberia Hospital di Roma sarà a disposizione delle pazienti venerdì 14 giugno, dalle ore 9:00 alle 18:00, per uno screening mirato alla salute delle gambe.

Durante la giornata sarà possibile effettuare una visita specialistica e un ecocolordoppler degli arti inferiori a tariffa agevolata (su prenotazione).



Che cos’è l’ecocolordoppler? È una tecnologia diagnostica per visualizzare la salute dei principali vasi sanguigni e il flusso ematico al loro interno. Attraverso questo esame non invasivo è possibile controllare l’evoluzione di eventuali trombosi venose, malattie varicose, arteropatie e prevenzione del piede diabetico: la zona del corpo da indagare viene percorsa sulla superficie da una sonda che trasmette le immagini direttamente su uno schermo per la diagnosi dello specialista.





Screening “Salute delle gambe”

QUANDO Venerdì 14 giugno 2019 dalle ore 9:00 alle 18:00

DOVE Villa Tiberia Hospital - Via Emilio Praga, 26 00137 Roma RM







Prenotazione obbligatoria: 06 82098040 o form https://www.gvmnet.it/contatti?ec=ok&s=Villa%20Tiberia%20Hospital