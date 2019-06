Descrizione evento:

Domenica 23 giugno, a Filacciano, vicinissimo a Roma (15 km a nord dell’uscita A1 dal casello di Fiano Romano) si terrà come ogni anno la tradizionale infiorata per il Corpus Domini con bellissimi quadri di fiori e segatura colorata composti a terra da artisti vari.

Questa infiorata, alle ore 11, farà da cornice ad una solenne processione accompagnata da una banda musicale alla quale parteciperà tutta la comunità per festeggiare e celebrare appunto la giornata del “Corpus Domini”.

A seguire un appetitoso pranzetto preparato dai Filaccianesi a base di fritti e prodotti tipici locali.

Vi aspettiamo per passare una bella giornata insieme!