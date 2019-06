Non definito

Descrizione evento: Il Mercato Contadino del Litorale Laziale è un progetto promosso dall’Associazione di promozione sociale “Città Virtuosa” ed è riservato alla vendita diretta di prodotti propri da parte degli imprenditori agricoli con o senza certificazione biologica. Nasce nell’ottica della promozione delle relazioni tra i cittadini, la trasparenza e l’equità nella vendita dei prodotti agricoli e della promozione di modelli di sviluppo sostenibile, per favorire l’incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tradizionali e di qualità. L’obiettivo è quello di fornire a produttori e consumatori un’opportunità per accorciare la filiera d’acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi di raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale. L'imprenditore agricolo potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali, garantendone una sicura fonte di provenienza. Il “Mercato Contadino del Litorale” persegue altresì le finalità dell'educazione alimentare e del valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia.