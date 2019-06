Descrizione evento: Mostra collettiva di arte contemporanea con artisti selezionati del panorama nazionale.

23 artisti con circa 35 opere e il Porto turistico di Roma.

Suggestiva location per avere un motivo in più per visitare la mostra che si terrà dal 22 giugno al 5 luglio 2019, in cui il mare e le barche fanno da contorno a 15 giorni di arte con gli artisti presenti all'inaugurazione per un aperitivo tutti insieme.

La mostra a tema libero mette a confronto opere, tecniche e idee per completare o iniziare un percorso di collezione con la garanzia della Galleria Ess&rrE che opera nel settore da oltre 30 anni.

Arte, Editoria, Tv, Fiere, Mostre istituzionali e private che hanno caratterizzato il lavoro di Silvio Sparaci prima, e Roberto e Fabrizio Sparaci poi, in collaborazione con Sabrina Tomei e Giorgio Barassi per gli ultimi progetti di rilevanza nazionale.