Descrizione evento: Venerdì 21 giugno 2019, giornata dedicata in tutta Europa alla Festa della Musica, prenderà il via la Festa della Musica di Lanuvio, un vero e proprio Festival musicale “diffuso”, giunto all’importante traguardo della venticinquesima edizione. Tre giorni di musica e spettacoli tra i vicoli e le piazze del suggestivo borgo medioevale di Lanuvio: espressione di una cittadina attiva ed attenta all’arte ed a chi la crea. Nell’arco di tutta la Festa, 128 artisti si esibiranno sui 16 palchi dislocati nel borgo di Lanuvio: un dato importante ed in crescita, a dimostrazione di come la musica sia ancora una forma di espressione culturale e comunicativa di forte impatto. Al programma si aggiungono poi le esibizioni di artisti di strada e delle scuole di musica, e non mancheranno degustazioni enogastronomiche. La manifestazione prenderà ufficialmente il via venerdì 21 alle ore 21:00, con una serata dedicata al teatro. In scena Antonio Rezza con lo spettacolo Pitecus che, come descrive l’autore, “analizza il rapporto tra l’uomo e le sue perversioni”. Il clou di sabato 22 sarà invece sul palco di piazza Santa Maria Maggiore a partire dalle 21:00, con una serata dedicata alla Musica d’Autore, che vedrà alternarsi sul palco Chiazzetta, Marco Panetta, I Figli di Armando e la band Urock oltre ad alcuni dei finalisti del concorso regionale LAZIO Sound. Domenica 23 la Festa della Musica si concluderà con il concerto de Il muro del Canto, alle ore 23:00 in piazza Carlo Fontana. La Festa della Musica di Lanuvio è organizzata dall’Associazione Carpe Diem, con il patrocinio ed il contributo di: Regione Lazio, MIBAC, ATCL, Comune di Lanuvio, SIAE e NUOVO IMAIE.