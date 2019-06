Descrizione evento: Il comune di Castel San Pietro Romano presenta La Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia 2019, l’iniziativa nazionale promossa dal Club dei Borghi più belli d’Italia che vede crescere ogni anno il numero dei visitatori. Nell’incantevole borgo la IV edizione della manifestazione si svolgerà domenica 23 giugno. Il programma: la serata avrà inizio nella magica ora del tramonto quando il borgo inizierà ad accogliere il visitatore che vorrà scoprirne le sue bellezze ed i sapori nei ristoranti del centro, che per l’occasione proporranno un menù “romantico” ispirato alla serata. Quest’anno alle 21.00 da non perdere un’inedita esperienza, una novità assoluta, attraverso cui conoscere la storia del suggestivo borgo: un racconto immersivo fra gli angoli e gli scorci più affascinanti narrerà gli episodi e i personaggi che hanno lasciato il segno nelle cronache di Castel San Pietro Romano. Non sarà la solita visita guidata, ma una passeggiata nella storia e fra i suoi protagonisti sotto il cielo stellato accompagnati dalla luce delle candele. La visita guidata animata è stata ideata da Roberta Iacono, direttore del Museo Diffuso di Castel San Pietro Romano ed è realizzata da Filippo Giusti, Marco Gerosi, Vinicio Lulli con la collaborazione del Coro Giovanni Pierluigi da Palestrina e della compagnia teatrale L’Alberone. L’appuntamento è alle 21 a piazza San Pietro. Per partecipare la prenotazione è obbligatoria allo 06.31054212 oppure tramite Whatsapp al 3804951984 ed è richiesto un contributo di 8€. Al termine dell’itinerario un brindisi ed il bacio di mezzanotte celebreranno il protagonista della serata: l’Amore.