Descrizione evento: Convento di S. Maria Sopra Minerva

Antica Biblioteca del Palazzo dei Domenicani.

Sabato 6 luglio e domenica 7 20:30

Apertura straordinaria

Con il Patrocinio di

Senato della Repubblica

Associazione SS. Pietro e Paolo

Ore 19.30

Ore 20.30

Spettacolo

Caterina e Francesco – Due Straordinari Italiani

Musiche dal vivo di Mozart, Granados, Mendelsshon, Liszt, Faurè, Gounod, Ravel e Schumann.



Per ricordare e onorare le figure dei due santi italiani in occasione dell’ottuagenario della loro proclamazione, il convento domenicano della Minerva a Roma mette in scena uno spettacolo teatrale ispirato agli anni della loro giovinezza.

Chi erano prima di diventare San Francesco e Santa Caterina? Come sono arrivati alle loro scelte? Quanto hanno dovuto lottare e contro chi per inseguire e realizzare la loro chiamata?

Fra Angelo Di Marco, frate del convento domenicano della Minerva, e la regista Elisabetta Bernardini cercheranno, attraverso studi e ricerche biografiche, di rispondere a queste domande.

Lo spettacolo sarà accompagnato da musica dal vivo.

Clara Galante è Caterina da Siena

Giuseppe Nitti è Francesco d'Assisi

Tiziana Corese è Suor Letizia

Eseguono:



Massimiliano Faraci, pianoforte

Pamela Lucciarini, soprano



Sinossi

Roma 1939, Papa Pacelli ha deciso di dare all’Italia un Patrono nazionale, considerando i tempi drammatici di una guerra imminente. Ma è indeciso tra san Francesco e santa Caterina, cosi decide di esaminarli, con delle domande orali e scritte, per capire chi dei due sarà perfetto come Santo Patrono D’Italia. Il plot, surreale, farà sorridere ma anche emozionare e riflettere.



Sulla Antica biblioteca

CHIOSTRO DEL CONVENTO DI S. MARIA SOPRA MINERVA

Piazza della Minerva, 42 -Roma



Ingresso libero