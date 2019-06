Showroom Laboratori Nardi s.r.l. Via San Bartolomeo dè Vaccinari, 17

Descrizione evento: Vi aspettiamo, per un eccezionale evento, in casa del Conte di Cagliostro un Piacevole incontro ricco di storia.



Un tuffo nella Francia di fine 700 scoprirete realtà e tradizioni.

Medico o Ciarlatano – Mago o impostore



Sveleremo enigmi e risvolti oscuri al costo di partecipazione di € 25,00

Cagliostro preparerà per voi tartine ed il famoso Elixir di Lunga Vita inoltre sarà omaggiata la sua straordinaria Crema di Eterna Giovinezza