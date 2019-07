Descrizione evento: Torna la Festa Antoniana ad Anzio per la sua settima edizione. Il Comitato Festeggiamenti Anzio invita tutti a festeggiare insieme alla cittadinanza di Anzio la Festa Antoniana che chiude il vasto programma degli eventi in onore santo patrono di Anzio.

Una tre giorni venerdì sabato e domenica dalle 18,30 in poi si potranno degustare piatti tipici della tradizione marinara anziate grazie alla fruttuosa collaborazione con la Lega Marinara di S.Antonio. Quindi frittura di paranza, cartoccio di mare, gamberoni, calamarata e tante altre prelibatezze annaffiate con vino cacchione doc e addolcite con dolci tipici.

Un evento che vuole coniugare la bellezza dello stare insieme durante le serate estive anziati e la solidarietà. Infatti, come tutte le altre iniziative del Comitato Festeggiamenti Anzio sono a carattere benefico e il ricavato va' per progetti caritatevoli e di aiuto ai più bisognosi.

Ormai gli anni precedenti hanno decretato sempre un buon successo della Festa Antoniana e allora siamo pronti ad accogliervi anche per questa settima edizione della Festa Antoniana 2019 dal 12 al 14 luglio dalle 18,30. Non mancate.

Si può prenotare anche al 3319546704

VI ASPETTIAMO!!!