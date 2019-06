Via Tuscolana 179 Via Tuscolana 179

Descrizione evento: Il Più grande evento Natalizio a ROMA al coperto che si terrà in Via Tuscolana, 179 presso l'area espositiva RAGUSA OFF dal 8 Dicembre al 6 Gennaio 2020.. Un area di 6000mq con più di 200 espositori, La casa di Babbo natale e tantissimi Eventi musicali, musical ed animazione per bambini… INGRESSO GRATUITO. Orari di apertura: Lunedi – Giovedi 10.30-21-30 Venerdi 10.30 – 24.00 Sabato 09.30-24.00 Domenica 09.30-23.00 Info prenotazioni spazi espositivi : 392.9092381 – 338.4358508 - 3922947908