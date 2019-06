Descrizione evento: *SCUOLA DI ECCELLENZA IN ITALIA SULL’ANALISI SCIENTIFICA DEL COMPORTAMENTO NON VERBALE*



Il Corso di ANALISI DELLE ESPRESSIONI FACCIALI consente una preparazione mirata a utilizzare strumenti, tecniche e metodi che permettono di:



Leggere le persone con più precisione e velocità grazie alle tecniche di analisi scientifica delle espressioni

Interpretare in modo corretto il “non detto” grazie alle tecniche e ai metodi di analisi delle espressioni

Riconoscere con oggettività scientifica i significati di varia tipologia di espressioni, dalle microespressioni alle espressioni sottili

Utilizzare le tecniche scientifiche di analisi delle espressioni del volto in diversi ambiti applicativi



Il corso di 2 giornate mira a fornire al partecipante una competenza teorica e pratica.

PARTE TEORICA: spiegazione completa teorico tecnica sul funzionamento delle tecniche e dei metodi che permettono di leggere e interpretare con attendibilità le espressioni facciali.

ESERCIZI MIRATI E TESTATI: durante il corso si svolgono numerose esercitazioni di analisi e di interpretazione delle espressioni facciali per apprendere le tecniche di codifica e decodifica.

CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE: nelle ultime ore del corso si svolge l’esame per la certificazione internazionale dell’utilizzo della metodologia. E’ compreso nel costo del corso.



Le lezioni sono a numero chiuso per offrire una didattica interattiva che permette un efficace apprendimento.



Info iscrizione, applicazioni per la tua professione e costi:



email: segreteria@lab-ncs.com



tel: +39 3397089388



website: https://lab-ncs.com/corso-facs-volto/