Descrizione evento: Calcio eTerra. Calcio ed emozioni. Calcio e gioia incontenibile ma anche inconsolabile tristezza, Calcio e senso di appartenenza, oltre che straordinaria passione. Insieme lo sport più seguito, e per molti il più bello del mondo, e la terra intesa come territorio in cui si abita. Terra che diventa casa. Terra che per ognuno è il cuore.

Calcio e terra è il titolo per la prima edizione di un Festival nazionale organizzato dall'associazione Tutti i colori del libro con il sostegno di Regione Lazio e Comune di Veroli.

Ed è proprio nel cuore del meraviglioso borgo ernico che sono in programma quattro giornate dedicate completamente al calcio e che vedranno la partecipazione di alcuni dei più autorevoli giornalisti che lo raccontano quotidianamente sulla carta stampata, in radio e sulle reti televisive.