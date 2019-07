Descrizione evento: Il fungo porcino è il grande protagonista a Marcetelli (RI) il 14 luglio



“Fra maggio e giugno nasce un buon fungo”, recita un antico proverbio. “E a luglio si gusta”, potrebbero ribattere a Marcetelli. Già da alcuni anni infatti, nel caratteristico borgo in provincia di Rieti il mese più caldo dell’anno è all’insegna di questa delizia della cucina. E non si tratta di un fungo qualsiasi, bensì del porcino, il re incontrastato delle tavole. Domenica 14 luglio torna puntuale l’evento che da 28 anni è sinonimo di buona cucina ed allegria, con un occhio sempre attento al folclore, alla cultura e alle eccellenze del territorio: la Festa del Fungo porcino.

Dalle 9 del mattino fino al tardo pomeriggio, tra degustazioni, musica dal vivo, stand e visite guidate, un’intera giornata sarà dedicata al “suillus” già apprezzato dagli Antichi Romani, che nel territorio del Cicolano cresce da sempre abbondante e di ottima qualità. Nel grande locale con oltre 500 posti a sedere ed ampi spazi verdi attrezzati per l’occasione, dalle 12 in poi i funghi porcini esalteranno il sapore delle bruschette, delle fettuccine e dei bocconcini, da gustare insieme alle carni alla griglia e a un buon bicchiere di vino rosso. La festa inizierà alle prime ore del mattino con l’apertura degli stand che proporranno i migliori prodotti del territorio, dalle marmellate all’olio extravergine di oliva, passando per i formaggi e i liquori. E grande spazio sarà dato alle visite guidate nel centro storico, alla chiesetta di Santa Maria in Villa risalente al XI Secolo e al Museo dell’Artigianato e della Vita Rurale.

Arroccato su uno sperone roccioso in uno dei territori più incontaminati del Lazio,Marcetelli è un piccolo gioiellonel quale meritano una visita anche la fontana ottagonale e la porta del “castrum”, dalla quale si può ammirare uno splendido paesaggio sulle vallate circostanti. A disposizione dei visitatori ci sarà anche un comodo servizio di bus navetta. Il borgo sorge inoltre a due passi dalLago del Salto, un vero paradiso per gli amanti della pesca, mentre chi preferisce le passeggiate nella natura potrà visitare i boschi secolari che circondano il paese. La Festa del Fungo Porcini è organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco Marcetelli con il patrocinio del Comune di Marcetelli e della Riserva Naturale Monte Navegna Monte Cervia.



Info:

Data – 14 luglio

Località – Marcetelli (Rieti)

sms a 3408505381

info@fuoriporta.org

www.fuoriporta.org

https://www.facebook.com/fuoriportaweb

Sosta Camper: Area Attrezzata Lago del Turano - Castel di Tora Rieti Lazio