Descrizione evento: Per tre giorni Piazza Agostino Chigi, cuore del paese, sarà il crocevia obbligatorio di tutti gli amanti della cucina genuina delle nostre nonne.

La sagra, infatti, si prefigge lo scopo di riscoprire i piatti tipici della tradizione locale, come l'ACQUACOTTA e la MENTUCCIATA, due piatti "poveri" fatti di pane, verdure e patate, le BEGHE e gli GNOCCHI FATTI A MANO, le FETTUCCINE AL TARTUFO, la CACCIAGIONE ed i VINI LOCALI, oltre all'immancabile PIZZA BRODOSA, un dolce di zucchero, ricotta e cannella.

E non dimentichiamo le nostre birre artigianali, per accompagnare non solo la cena ma anche gli spettacoli musicali, rigorosamente a km 0 come tutti i prodotti culinari, con band locali di sicuro valore ed un animo rock & folk puro e genuino!

La sagra per noi vuol dire riscoperta e valorizzazione dei prodotti delle nostre terre, vuol dire poterli cucinare insieme, sotto gli occhi vigili dei nostri nonni e quelli curiosi dei nostri figli. Vuol dire dosi giuste, trucchetti e ingredienti segreti; racconti, leggende e aneddoti. Vuol dire impegno e sacrificio ma anche, e soprattutto, risate e leggerezza.

Con 3 strutture per mangiare al coperto, musica tutte le sere, bancarelle dell'artigianato, intrattenimento per bambini, escursioni su fuoristrada tra gli sterrati delle nostre campagne e molto altro! Il tutto nell'incantevole cornice di Allumiere, un piccolo paese rinascimentale incastonato fra i Monti della Tolfa, con una vista verso mare che fa perdere lo sguardo fino in Corsica nei giorni particolarmente tersi!

VI ASPETTIAMO IL 12-13-14 LUGLIO ad Allumiere (RM)!

Per prenotarsi chiamare al 3286460523 oppure 3497389782

Visitate la pagina Facebook dell’evento:

https://www.facebook.com/Sagra-degli-Antichi-Sapori-e-dellAcquacotta-239657849567180/

Info e dettagli: vedi volantino