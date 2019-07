Descrizione evento: La suggestica Villa dei Quattro Venti ubicata in via M. Emilio Lepido in San Felice Circeo, il giorno 11 LUGLIO 2019 ospiterà la musica del jazzista romano di grande fama nazionale ed internazionale "Danilo Rea" che attraverso la sua eleganza e domenistica con il pianoforte ci farà ascoltare le migliori composizioni di Tenco, Battisti, De Andrè... e non solo.



Si informa che lo spettacolo è ad ingresso libero.