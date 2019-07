Descrizione evento: La Fita C.R. Lazio in collaborazione con il Comune di S. Felice Circeo e la Pro Loco organizza la manifestazione ‘LE NOTTI BIANCHE DELLO SPETTACOLO’ – II ED. Tre delle piazze più caratteristiche del Comune di S. Felice al Circeo per le serate del 5 e del 6 luglio saranno ‘invase’ da artisti provenienti da tutta la Regione Lazio.

Gli eventi in programma prevedono performance di danza, teatro danza, spettacoli teatrali e monologhi.

Importante la presenza dei giovani alla manifestazione; saranno infatti presenti con il loro spettacolo ‘DELL’AMORE E DI ALTRI DEMONI’, in tournee dall’inizio di gennaio, i ragazzi del fitalab, laboratorio formativo e performativo organizzato dalla Federazione Italiana del Teatro Amatori, per ragazzi da 14 a 23 anni. Il laboratorio è gratuito e prevede, tra le altre attività, l’allestimento di uno spettacolo e l’organizzazione di una tournee nei teatri italiani. In questa edizione importante la presenza di due realtà giovanili internazionali: i ragazzi dell’Università delle arti e dello spettacolo ‘G. Enescu’ e del liceo delle Arti e dello Spettacolo ‘O. Bancila’ della città di Iasi in Romania coordinati dalla Dott.sa Cristina Todi che si esibiranno nel balletto ‘QUO VADIS’; ed i ragazzi della rete greca TEATRO / DRAMA & EDUCATION (Tenet-Gr) coordinati dalla Dott. sa Betty Giannouli e dalla Dott.sa Cristina Krithari che porteranno in scena ‘I MONOLOGHI DEL MAR EGEO’.

Uno sguardo anche alle offerte artistiche giovanili del territorio con la partecipazione della Scuola di danza ‘GISELLE’ i cui allievi si esibiranno in un estratto dal loro ultimo lavoro.

Due giornate di festa, di colori, di arte e di giovani invaderanno il Comune di San Felice al Circeo noto per il suo mare e per le molteplici attività di promozione del territorio. INGRESSO LIBERO