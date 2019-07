Descrizione evento: Martedì 9 Luglio ore 19:00 ci sarà Recital Pianistico MARGHERITA CAPALBO preceduto alle 18:30 dalla visita della Basilica Sant'Elia .

La pianista suonerà musiche di: Schumann, Rachmaninov, Liszt e Debussy L'evento fa parte del progetto Naturalia. Naturalia è un progetto culturale pensato e fortemente voluto dall’Accademia Musicale Clivis con il patrocinio del Comune di Castel Sant’Elia e il contributo della Fondazione Carivit, il cui fine è quello di unire in una perfetta simbiosi le risorse scientifiche, naturalistiche, umane, spirituali e culturali del territorio.

In collaborazione con Esplora Tuscia e Leggendarie, dal 26 maggio per due mesi, nell’incantevole borgo di Castel Sant’Elia avranno luogo una serie di manifestazioni culturali che metteranno in luce lo stretto ed imprescindibile rapporto tra gli aspetti naturalistici e quelli umani/artistici e avranno come unico comune denominatore: la Natura.

Dunque serate di musica, poesia, teatro, affiancate da attività di escursionismo in sentieri eremitici, visite culturali nella splendida Basilica di Sant’Elia, nel Museo dei parametri Sacri, nel Santuario Santa Maria ad Rupes e degustazioni di prodotti tipici. Il tutto per riscoprire la bellezza della natura vista attraverso le sue “caleidoscopiche” sfaccettature. Ingresso 5€

Gratuito per i residenti Per prenotazioni e info:

ACPS Clivis

www.clivis.it - 06 78348623 - info@clivis.it