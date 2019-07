Descrizione evento:

Appuntamento:

Costo della visita:

Biglietto di ingresso per la visita alle Catacombe: 8

per scoprire uno dei complessi sepolcrali cristiani più sorprendenti della città**Lungo il tracciato dell’antica Via Nomentana, sul luogo di sepoltura della giovane Agnese, si sviluppòdi età tardo antica.Durante la visita scopriremo le tappe evolutive del sito: dalleallacon l’adiacente monumento funebre realizzato per la figlia di Costantino, fino allavoluta da papa Onorio I.Ammireremo lae il, autentico gioiello dell’architettura tardo antica, e raro esempio di monumento romano in cui lasi è eccezionalmente conservata quasi del tutto integra.ore 9.50 all’ingresso della basilica di S.Agnese fuori le Mura in Via Nomentana, 349