Descrizione evento: A Cantalice (RI) arte e gusto vanno a braccetto in due imperdibili serate - 20/21 luglio



L’arte e il gusto vanno a braccetto in uno dei borghi più caratteristici del Lazio! Ad attendere i visitatori a Cantalice - sabato 20 e domenica 21 luglio - saranno un percorso enogastronomico in 4 tappe e un itinerario culturale dedicata alla danza, alla musica e alla comicità. Giunto alla 14esima edizione, “Il Cammino dell’Arte e del Gusto” è diventato uno degli eventi più attesi dell’estate in provincia di Rieti: per la qualità dei piatti proposti, innanzitutto, con sapori deliziosi e genuini pronti a soddisfare ogni palato; e in secondo luogo per lo splendido teatro naturale dell’evento, il centro storico del paese fatto di stradine strette e ciottolose, scalinate in pietra e affacci mozzafiato, tra spettacoli musicali e illuminazioni architetturali degli scorci più caratteristici.

In tavola si partirà da Piazza Castello con l’aperitivo di benvenuto e il cartoccio di verdure fritte per poi passare in Piazza San Felice e assaggiare il prosciutto, le bruschette con olio e pancetta, le frittatine, la torta rustica, il pecorino, la ricotta al forno e la zuppa di farro e legumi; nella Piazza del Ballo i sapori si faranno più decisi con la tagliata e le polpettine di chianina con patate al forno, mentre al Chiostro di Santa Maria si chiuderà in dolcezza con la panna cotta artigianale e il caffè.

In contemporanea grande spazio sarà dato agli intrattenimenti culturali. Il 20 luglio alle 19.00 nella Chiesa di San Felice si esibirà l’Orchestra Sinfonica Abruzzese con lo spettacolo “Blues on Bach – Musiche di John Lewis”, mentre in via del Castello si potrà assistere alla performance di danza sui trampoli “Stagno”. In Piazza del Castello il Gruppo Jobel narrerà “Storie e Banchetti Rinascimentali”, in piazza San Felice sarà la volta di “Sole e luna” (una suggestiva performance di danza acrobatica aerea e fuoco) e nel Chiostro Santa Maria Mister Mustache presenterà gli spettacoli comici “Affetto d'amore” e “Mettici il cuore”. Nella piazza del Ballo, come di consueto, sarà grande protagonista la musica “Dalla Parte Nostra - Omaggio a Lucio Dalla” in programma sabato e, il giorno successivo, lo spettacolo live di “Alan Spicy”.

Il percorso del gusto e gli spettacoli prenderanno il via alle 20, e i visitatori potranno usufruire di un comodo servizio di bus navetta che li condurrà da Cantalice Inferiore fino a Piazza Madonna della Pace. Il 21 luglio è in programma anche una escursione al cippo commemorativo del disastro aereo Sabena, avvenuto il 13 febbraio 1955 tra il bosco dell’Acerella e la Costa dei Cavalli di Cantalice: si partirà alle 7.30 da piazza della Repubblica per raggiungere in pullman il Terminillo; nel Tempio di San Francesco sarà celebrata la Santa Messa in ricordo delle vittime, la visita al cippo commemorativo e la “sbraciolata” conclusiva presso il Rifugio Castiglioni.

Partecipare a “Il Cammino dell’Arte e del Gusto” sarà una buona occasione per scoprire un luogo di incomparabile bellezza, che domina dall’alto la piana di Rieti e regala una vista mozzafiato sui laghi Lungo e Ripasottile; a Cantalice, inoltre, nacque San Felice, il primo santo dell’Ordine dei Cappuccini che qui compì il celebre Miracolo dell'acqua. Al suo interno meritano una visita le caratteristiche vie del borgo antico e le chiese di San Felice, della Madonna della Misericordia e di Santa Maria del Popolo. Per chi invece preferisce una passeggiata nella natura, da Cantalice partono molti sentieri e suggestivi percorsi naturalistici.



Info:

Data – 20/21 luglio

Località – Cantalice (Rieti)

sms a 3408505381

info@fuoriporta.org

www.fuoriporta.org

https://www.facebook.com/fuoriportaweb

Sosta Camper: Piazzale Istituto scolastico – Via A. Costa Cantalice