Tarant...Ariccia! Suoni del Mediterraneo Teatro ed esperienza immersiva nel seicentesco giardino/scrigno di Palazzo Chigi di Ariccia con Labirinto d’Amore – Orlando Furioso 26 luglio - 4 agosto 2019 Parco di Palazzo Chigi - Via dell’Uccelliera, 1 - Ariccia (RM) Per festeggiare i 10 anni di una delle manifestazioni che più ha allietato negli anni il pubblico romano e non solo, dialogando con il territorio attraverso proposte alte e al tempo stesso popolari, ad Ariccia (RM) dal 26 luglio al 4 agosto 2019 torna Fantastiche Visioni, che per l’occasione si rinnova nel segno della valorizzazione del patrimonio culturale. Risvegliare e tutelare l’identità e il senso di appartenenza comune alle terre del centro e del sud Italia è, infatti, l’obiettivo della decima edizione che, dopo aver proposto negli anni grandi nomi del teatro, oggi concentra l’attenzione su un connubio tra Teatro, Musica e Danza, dove l’espressione “popolare” si riappropria dei suoi contenuti più nobili e delle sue caratteristiche di efficace connettore culturale, con l’intento di riavvicinare il numeroso pubblico ai suoni più antichi della patrimonio musicale nostrano, oltre che al patrimonio poetico e teatrale. A questo scopo, insieme allo spettacolo immersivo sulle parole di Ludovico Ariosto nel seicentesco giardino/scrigno di Palazzo Chigi di Ariccia, “Labirinto d’Amore – Orlando Furioso nel Parco Chigi di Ariccia”, che a grande richiesta torna in scena dopo i sold out della scorsa estate, Fantastiche Visioni per il 2019 propone per la prima volta un programma di musica e danze popolari con la partecipazione di artisti nazionali ed internazionali, dal titolo: “Tarant...Ariccia! Suoni del Mediterraneo”. Un contenitore di spettacoli musicali dal vivo e di esperienze didattiche relative alle danze popolari, ideato per fare di Ariccia il nuovo approdo di un viaggio in cui artisti della scena italiana – e non solo – faranno conoscere la forza di una tradizione musicale che si rinnova continuamente pur mantenendo intatto il suo fascino. Un insieme di musiche e di storie e di esperienze artistiche che rappresentano un patrimonio da tramandare e riscoprire per non perdere la memoria musicale – vero elemento identificativo di una comunità e di una nazione – ma pronto a reinventarsi, ad aprirsi al mondo, alle musiche che arrivano dai tanti migranti e artisti che vivono ormai stabilmente in Italia, di dialogare con le altre sponde del Mediterraneo e oltre. Si parte il 26 luglio con Salentrio, progetto nato dall’incontro musicale tra tre talentuosi protagonisti della scena popolare e world music italiana: Massimilano De Marco e Luca Buccarella e Roberto Chiga, per proseguire il 27 luglio con Alla Piazza, di Terreinazione Ensemble, che per l’occasione vede coinvolti, in un progetto site specific all’interno dei giardini incantevoli di Palazzo Chigi, un insieme di musici e danzatori provenienti da Italia e dal altre parti del mondo. Il 28 luglio e poi dall’1 al 4 agosto il parco interno di Palazzo Chigi in Ariccia diventa ancora una volta scenografia perfetta di “Labirinto d’Amore – Orlando Furioso” con la regia di Giacomo Zito: 14 attori per uno spettacolo immersivo negli spazi seicenteschi dei giardini che, con gli scorci suggestivi e le straordinarie strutture architettoniche che lo caratterizzano, si trasforma in scenografia ideale per la rappresentazione di questa divertente versione dell’epopea ariostesca. Una messa in scena totalizzante e itinerante, in cui lo spettatore è invitato a seguire 4 storie d’amore tratte dalla grande penna di Ludovico Ariosto, in uno dei patrimoni storici e artistici del Lazio. Fantastiche Visioni è realizzato con il contributo economico del Comune di Ariccia