Descrizione evento: La festa del Brigante, tra le montagne sublacensi, si pone come obiettivo principale quello della valorizzazione del territorio e della sua storia più autentica come quella del Brigantaggio. Questa la base storica dei nostri festeggiamenti divenuti al contempo tradizione storica e folklore. D’altro canto il contesto naturalistico rimane la cornice fondamentale anche per la riscoperta di un territorio rimasto incolume al caos cittadino. Una festa quindi che possa accogliere tutte le fasce d’età ed abbracciare tutte le loro esigenze, soprattutto per i turisti.



Il nostro evento è ormai un riferimento per la comunità locale che attende l’ultima settimana di luglio per partecipare alla Festa del Brigante. Punti di forza rimangono lo spettacolo, da sempre affidato ad intrattenitori di stampo nazionale ma anche e soprattutto la gastronomia a km 0 che punta a riscoprire i sapori tradizionali attenendosi sempre rigidamente a ricette locali con materie di prima qualità acquistati dai commercianti locali tanto da attirare i turisti che solitamente in estate vengono alla scoperta della nostra terra e di tutte le bellezze che Subiaco scopi sin dalla nascita della nostra Associazione culturale che ad oggi è la più giovane per soci della comunità. La nostra festa rimane un simbolo per il paese e un vanto per la comunità di Vignola, nella quale si tiene. Molti i sostenitori locali e molte le richieste degli intrattenitori a partecipare.



La festa del Brigante 2019 prevede due giorni di intrattenimento. Come da programma ci saranno delle escursioni all’eremo di Santa Chelidonia durante il primo pomeriggio. In seguito l’evento procederà in serata con l’apertura degli stand gastronomici alle ore 20:00 e gli spettacoli serali delle 21:00