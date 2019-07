Descrizione evento: Le terrazze del Campidoglio sono una miniera inesauribile di sorprese e aneddoti. Qui, dove tutto ebbe inizio, sarà possibile ammirare panorami che si aprono da sopra il colle e scoprire le numerose storie che caratterizzano questo angolo di Roma. Conosceremo le leggende della traditrice innamorata Tarpea, delle famose oche del Campidoglio, di una statua a cavallo e di una lupa in origine senza gemelli. Una visita guidata imperdibile, per gli amanti della Roma antica, con le luci soffuse della sera.



Quando

Domenica 21 Luglio 2019 ore 19:30



Dove

Piazza del Campidoglio, sotto la statua di Marco Aurelio



Costi

Quota di partecipazione euro 8 a persona, gratis under 18. Prenotazione obbligatoria.



Info e contatti

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/terrazze-campidoglio-roma-alto/