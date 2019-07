Descrizione evento: In occasione del Festival Valli e Montagne Appennino Centrale, questo fine settimana l’associazione Micciani Unita porterà nell’area degli scavi archeologici delle Terme di Vespasiano a Cotilia (RI) il Gruppo Storico Romano che ci presenterà una rievocazione storica della durata di 2 giorni e una notte ambientata ai tempi dell’imperatore Flavio Vespasiano.



I personaggi del Gruppo Storico Romano daranno vita, rigorosamente in abiti del passato, al sito archeologico di Cittaducale facendoci tornare indietro fino al II Sec. a.C. e raccontandoci l’antica Roma e le sue storie, in particolare quella della nobile famiglia dei Flavi. Tante curiosità e numerose sorprese sono riservate ai visitatori in questa due giorni in compagnia degli antichi Romani dove avremo modo di conoscere la nostra storia direttamente sul posto! Sabato 13, bambini e ragazzi saranno i veri protagonisti per conoscere e imparare le tecniche militari, come allestire un campo e per altre dimostrazioni ed esercitazioni. Al termine della marcia dei Legionari su Cittaducale prevista nel pomeriggio, una banchetto con menu tipico dell’antica Roma allieterà la serata. Domenica 14 avremo modo di assistere per l’intera giornata all’animazione della antica Villa grazie alle sceneggiature dei rievocatori e all’intervento di preziose guide.

Vi aspettiamo numerosi perché i veri protagonisti sarete voi!



Per info e prenotazioni 339 3437369 - 348 8733491 o sul sito ufficiale del Festval Valli e Montagne