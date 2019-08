Descrizione evento: Torna dal 2 all’11 agosto a Fiumicino ‘Spaghettongola’, la festa più mangereccia dell’estate che celebra un capolavoro della cucina laziale: gli spaghetti alle vongole lupino .



A Parco Tommaso Forti (via Lorenzo Bezzi) si mangia e ci si diverte. Due menù: classico, deluxe e bambino.



Il menù classico: spaghetti alle vongole lupino, soutè cozze e vongole, bruschetta al pomodoro, patatine fritte, boccetta acqua.



Il menù deluxe: antipasto di mare, spaghetti con le vongole lupino, frittura di calamari, patatine fritte, boccetta d’acqua



Il menù bambino: hamburger, patatine fritte e acqua



Il tutto accompagnato da eventi musicali e di intrattenimento imperdibili (il top mercoledì 7 agosto con la comicità di Martufello ), birre artigianali, stand e divertimento per i più piccoli.



La location è quella di sempre Parco Tommaso Forti (via Lorenzo Bezzi, Isola Sacra). Organizzazione idem: associazione ‘il Faro all’Orizzonte’. Apertura cucina alle 19.45. La domenica invece anche a pranzo .



Il programma degli eventi:



- Venerdì 2 agosto: Festival canoro. A seguire ‘Era Beat’ in concerto.

- Sabato 3 agosto: Festival canonoro. A seguire ‘Viva in Concerto’ (cover Pooh)

- Domenica 4 agosto: Roberto e Daniela in tour (liscio). A seguire ‘Le Tarantole’ ritmi e danze dell’Italia centro sud.

- Lunedì 5 agosto: Giò Croce. A seguire ‘Little Tony Family’.

- Martedì 6 agosto: Varietà Acquofono

- Mercoledì 7 agosto: Assolo Band (cover di Claudio Baglioni). A seguire Martufello

- Giovedì 8 agosto: Roberto e Daniela in tour (liscio). A seguire Musical ‘Na Crociera a Napoli’.

- Venerdì 9 agosto: Festival Canoro. A seguire cover Matia Bazar.

- Sabato 10 agosto: Spettacolo della Mille Luce Dance. A seguire Antonio delle Donne.

- Domenica 11 agosto Finale del Festival Canoro.



“Ormai entriamo nell’undicesimo anno di ‘Spaghettongola’ - spiega il presidente dell’associazione, Stefano Conforzi -. Siamo una macchina abbastanza rodata ma come ogni volta ci sarà qualche sorpresa a impreziosire l’edizione. L’obiettivo però rimane sempre lo stesso, valorizzare il pescato locale e la nostra flotta di pescherecci e fare beneficenza. Infatti parte del ricavato sarà devoluto a delle associazioni che si occupano proprio delle persone più in difficoltà”.



L’anno scorso fu un successo senza precedenti: quindicimila pasti in nove giorni. Cinquanta quintali di cozze e vongole andati a ruba e trentacinque mila persone totali a visitare la festa.



“Contiamo per l’undicesimo anno di fila di battere il record. Invitiamo quindi tutti a venirci a trovare” l’auspicio di Stefano Conforzi.