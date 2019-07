Descrizione evento: Ciao volevo invitarti al mio evento che si terrà sabato 20 luglio dalle 17.00 alle 20.00 e che sarà all'interno di una bellissima festa LA NOTTE DELL'ARPIA. Si partirà da celleno nuova, si percorrà un cammino ad anello che costeggerà il paese di roccalvecce????, si proseguirà fino ad arrivare a celleno antica nel bellissimo BORGO FANTASMA????. Lì ad attenderci ci sarà LA NOTTE DELL'ARPIA , festa tra storia e mitologia, ricca di musica spettacoli, e stand gastronomici. La festa si protrarrà fino alle H. 24.00 e tutti I partecipanti al cammino potranno parteciparvi fin quando vogliano????. Si partirà dai giardini di Celleno nuova di fronte il municipio, il percorso di circa 8 km. È adatto a tutte le persone in buona salute, bambini non al di sotto dei 10 anni. Il contributo di partecipazione è di 5£ e comprende guida ed assicurazione. I minori non pagano ma devono essere sotto la sorveglianza e responsabilità dei genitori. Per info e prenotazioni contattare gli indirizzi sopra indicati