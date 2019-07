Descrizione evento: Un piccolo festival che si terrà nelle migliori e suggestive piazze del centro storico di #SanFeliceCirceo con protagonisti musicisti e artisti Sanfeliciani che attraverso la loro musica cercheranno di rendere "festivo" un semplice giorno della settimana: "il lunedì"









LUNEDI 22 LUGLIO | APEIRON & FRIEND'S| Piazza B. Vici | Il concerto vuole essere un cammino tra le molteplici sfaccettature della musica di tradizione. Dal Klezmer al Tango, dal ragtime al jazz, dalla cultura del Sud america alla tradizione popolare del nord Europa.

Un caleidoscopio di colori musicali che, ponendo l'accento sulle peculiarità delle tradizioni etnico culturali dei popoli del mondo, contestualmente dimostra l'universalità del linguaggio musicale.









LUNEDI 12 AGOSTO | DUO ALESSANDRINI - MARCHETTI| Piazza B. Vici | Il duo, nato dall’incontro tra gli echi popolari della fisarmonica di Natalino Marchetti e il lirismo evocativo del sassofono di Simone Alessandrini, propone un insolito dialogo tra le sonorità dei due strumenti, protagonisti di una sorta di conversazione estemporanea dagli esiti del tutto originali. Prendendo le mosse da un repertorio di ampio respiro, costituito esclusivamente da brani di composizione originale, il duo intraprende un viaggio attraverso generi apparentemente distanti e inconciliabili, dal jazz e dal latin alle sonorità mediterranee, offrendone di volta in volta una lettura incentrata sulla comprensione e l’espressione delle peculiarità che ciascun brano suggerisce. Chiavi di volta sono l’estemporaneità e l’improvvisazione, strumenti per eccellenza di espressione diretta e immediata.









LUNEDI 26 AGOSTO | PHOENIX GOSPEL CHOIR| Piazza V. Veneto | Il Phoenix Gospel Choir è un ensemble vocale e strumentale di persone accomunate dalla passione per il canto corale come unione di voci, anime e spiriti.

Il coro, composto attualmente da più di 20 elementi, vanta un repertorio di Gospel contemporaneo, di Gospel tradizionale, di Soul, di Pop, di Funky e di R&B.

Il Coro nasce nel 2016, come naturale evoluzione di altre esperienze corali e il suo scopo è quello di creare uno stile "libero" con varie contaminazioni nel campo musicale.

Alcuni dei componenti del gruppo sono diplomati al Conservatorio e nel corso delle loro esperienze, hanno sempre più allargato i propri interessi musicali, partecipando a workshop e seminari tenuti da insegnanti di calibro internazionale arricchendo e arrangiando il loro repertorio con brani Standard Jazz e cover di famosi brani Pop.









Tutto gli eventi sono ad INGRESSO LIBERO









PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

ASS. PRO LOCO SAN FELICE CIRCEO

?0773.547770