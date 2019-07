Descrizione evento: all'interno dela cinta muraria del borgo medievale di Castro dei Volsci , si svolgerà un corteo storico con abiti del periodo 1400. parteciperanno alla sfilata gli sbandieratori di Cori e l'ass.Armonie Marucciane di Chieti con danze antiche medievali. per il borgo girerà anche la mitica Regina dei Volsci " Camilla" a cavallo ed in costume da amazzone. si svolgerà la gara del tradizionale lancio del "picchero" e lungo via civita sara allestita una mostra di 20 abiti antichi fedelmente riprodotti di datazione dal 1400 al 1700. inoltre nella bottega n. 5 "trame Preziose" si svolgeranno esibizioni pratiche dell'uso del telaio antico a pedale con produzione di tessuti in lino e cotone . cena in piazza con menù medievale . intrattenimento con musiche medevali e danze a tema . ingresso libero