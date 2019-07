Descrizione evento: Un "viaggio" enogastronomico tra i sapori delle Regioni d'Italia interpretati da chef professionisti, affiancati da stand di artigianato artistico, di prodotti tipici locali come la mozzarella di bufala di Amaseno dop, il peperone cornetto di Pontecorvo dop, il pregiatissimo Aglio Rosso di Castelliri dop, miele e prodotti apiari, conserve sottolii e marmellate prodotte da aziende agricole e fattorie di pregio, senza dimenticare i bambini con uno stand interamente dedicato a loro.

In collaborazione con il Monumento Naturale Grotte di Falvaterra sono previste sin dalla mattina visite speleogiche guidate oltre al classico tour delle grotte ad un prezzo ridotto. Sarà anche possibile effettuare per l'occasione delle visite notturne molto suggestive usufruendo del servizio navetta di collegamento con il centro storico del Paese dove i visitatori saranno accolti da un'aperitivo di benvenuto gratuito

Oltre al buon cibo e al buon vino, musica e balli di gruppo accenderanno la notte estiva di uno dei più bei borghi medievali del Lazio