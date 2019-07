Descrizione evento: All’Anfiteatro romano di Albano Laziale torna l’appuntamento con le stelle d’estate. Mercoledì 31 luglionella splendida cornice archeologica della cittadina castellana si svolgerà la speciale serata astronomica con planetario e telescopi a cura dell’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” – APS. L’evento, di grande impatto emozionale, si inserisce nell’ambito dell’Anfiteatro Estate 2019, manifestazione culturale organizzata dall’Assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo del Comune di Albano Laziale con la collaborazione dell’agenzia “AB Management”. I partecipanti all’evento, a partire dalle ore 20:00 e fino alle 24:00, potranno assistere agli spettacoli multimediali nel Planetario itinerante dell’Associazione, in grado di ospitare fino a 40 persone. All’interno della grande cupola gonfiabile di 7 metri di diametro gli esperti operatori dell’ATA mostreranno il cielo del mese, con l’ausilio di video immersivi a 360°. Nella stessa serata la magia della proiezione di filmati astronomici si fonderà con l’osservazione diretta e guidata di tutti gli oggetti celesti visibili a occhio nudo e con i telescopi. Gli operatori dell’Associazione condurranno il pubblico in un viaggio tra le gemme del cielo estivo, alternando l’osservazione agli strumenti all’excursus sulla millenaria storia delle costellazioni e dei miti che spesso le accompagnano. ⇒ Contributo per l’accesso al Planetario: 5 euro; osservazione ai telescopi: gratuita Per partecipare agli spettacoli nel Planetario è necessario prenotarsi (ENTRO le ore 12:00 di mercoledì 31 luglio) inviando mail a segreteria@ataonweb.it e specificare il TURNO di preferenza (ore 20:00, ore 21:00, ore 22:00, ore 23:00)