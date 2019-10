Descrizione evento: Il 26 e 27 ottobre 2019, a Roma, presso il “Centro Congressi Rospigliosi”, in via Ventiquattro Maggio 43, si terrà “Il Salotto della Bambola e del Giocattolo d’epoca”, mostra scambio dedicata alle bambole di ogni tempo, lungo un percorso di oltre 40 postazioni espositive, dall’800 ad oggi, in compagnia del Giocattolo esclusivamente d’epoca. Il percorso dell’evento si snoderà attraverso le splendide Sale del Palazzo nobiliare, fra bambole di varie epoche, materiali e tipologie, dalle più antiche alle vintage, dalle moderne alle artistiche, accompagnate da abiti, accessori e dai giocattoli. Ogni bambola ha sempre rappresentato la moda e il costume del suo tempo, dalla più semplice alla più raffinata, divenendo poi ufficialmente ‘ambasciatrice di moda’ attraverso l’abbigliamento e gli accessori collegati alla propria epoca. Ha indossato le creazioni delle ‘stiliste’ del momento, in particolare nell’800, riproponendo i modelli che le sarte destinavano alle signore mentre le bambine delle famiglie nobili imparavano, vestendo le loro bambole, a percorrere le varie fasi della giornata ed occasioni della vita, preparandosi così a vivere il loro ruolo di donna con gusto e raffinatezza. Il tema ospite inserito in questa edizione sarà proprio: “Le Ambasciatrici della Moda”. Per l’occasione vedremo radunate bambole di diverse epoche: dalle ‘manichino’ ottocentesche denominate “poupée de mode”, considerate le ambasciatrici ufficiali della moda ottocentesca, a quelle che man mano, dai primi del ‘900 ad oggi, hanno riproposto la continua trasformazione dell’abbigliamento nell’evolversi dei tempi. Tutte insieme, quindi, bambole di ogni epoca, materiale e tipologia, accoglieranno i visitatori e gli appassionati del settore che, attraversando un incantevole allestimento di accoglienza, le vedranno ‘sfilare’ fra le sale del Palazzo che ospiterà l’evento, dalle più antiche, alle modernissime. Saranno loro, con i loro abiti originali o con quelli fedelmente riprodotti su modelli d’epoca, a trasmettere il prezioso messaggio di ambasciatrici della moda che hanno da sempre saputo rappresentare. Nell’ambito della Mostra, non mancherà un settore sartoriale per le bambole, affiancato dal restauro dei materiali e dei tessuti. Faranno da appassionante cornice a tutto questo, i giocattoli antichi e d’epoca. Luogo: Roma - Centro Congressi Rospigliosi - Via Ventiquattro Maggio, 43 Data: 26 e 27 ottobre 2019 Orari: Sabato 26: ore 15,00/19,00 – Domenica 27: ore 9,30/18.00