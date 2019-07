Descrizione evento: La cena medievale, proposta dall'Associazione socio-culturale di promozione territoriale "Oltre", vuole essere una rievocazione storica di un periodo in cui il "convivio", il mangiare insieme, era un rituale quasi sacro. L'evento sarà accompagnato da uno spettacolo a tema nella piazza di questo Borgo medievale assolutamente caratteristico.

La cena sarà preceduta da un corteo storico per le vie del paese, accompagnato da musici.

Il costo di partecipazione all'intero evento è di 25 E.

Per info e prenotazioni contattare i numeri presenti in fondo alla locandina.