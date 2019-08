Descrizione evento: L'Associazione Forever organizza a Passo Corese (Ri), in piazza Salvo d'Acquisto, la 15° edizione della Sagra Pizza Fritta e Arrosticini. Di seguito il programma delle serate:



MERCOLEDI 31 LUGLIO:

19,30 Apertura stand gastronomico

21,30 Serata di liscio con l’Orchestra “ARGENTO VIVO”

GIOVEDI 1 AGOSTO:

19,30 Apertura stand gastronomico

21,00 5° edizione del “FOREVER’S GOT TALENT” Ti senti unico per quello che sai fare? Contattaci per partecipare al 3332763612 e potrai vincere il montepremi pari a € 1000,00

VENERDI 2 AGOSTO:

19,30 Apertura stand gastronomico

21,00 Esibizione della Scuola di ballo “Urban artists”

21,30 Esibizione di zumba a cura di Umberto Timperi dell’ “ Accademia del Tempo Libero”

22,00 Concerto di “IL NOSTRO CARO ANGELO” Tributo a Lucio Battisti

SABATO 3 AGOSTO:

19,30 Apertura stand gastronomico

21,30 Serata di liscio con l’Orchestra “SOLE D’ITALIA”

22,30 EMANUELA AURELI SHOW

DOMENICA 4 AGOSTO:

19,30 Apertura stand gastronomico

21,30 Spettacolo musicale anni 70/80 con “STELLA STAI”

22,30 Spettacolo con ANTONIO GIULIANI

24,00 Spettacolo pirotecnico