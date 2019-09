Descrizione evento: ampagnando” cosi denominata è la fiera dedicata alla vita in campagna caratterizzata da intrattenimento per le famiglie e vendita di prodotti al dettaglio. Campagnando si svolgerà il 28/29 Settembre 2019 a FORMELLO – Rm in un area immersa nella natura, a pochi minuti da Roma Nord .Il concept di “CAMPAGNANDO“, propone aree dedicate all’agricoltura, al lifestyle, country,ai prodotti locali e nazionali, il tutto suddiviso in aree tematiche . E’ un evento da vivere serenamente all’aperto che porterà il pubblico ad incontrare sapori e profumi della nostra terra attraverso le aziende partecipanti . Oltre a tanti intrattenimenti per grandi e piccini .