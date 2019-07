Descrizione evento: Dal 26 al 28 luglio in scena i Semi di Musica per i piccolissimi, la Stand Up Comedy di Michela Giraud e il Teatro Pirata Teatro del Lido - Via delle Sirene, 22. Dalle 17.30 alle 22.30. Ingresso gratuito Dopo il debutto e le prime invasioni performative del lungomare di Ostia, Teatri d’Arrembaggio, al Teatro del Lido, entra nel vivo della sua programmazione dal 26 al 28 luglio offrendo ai differenti pubblici che da 5 anni seguono la rassegna un fine settimana fitto di eventi: venerdì 26 luglio alle ore 17.30, una lezione concerto a cura di Semi di Musica per bambini/e da 0 a 5 anni per i “Castelli di Sabbia”; le “Piraterie” si apriranno invece con Michela Giraud, una delle donne simbolo della Stand Up Comedy italiana, fenomeno del web e della tv, con Michela Giraud e altri animali 2, sabato 27 luglio; dà il via agli InCanti il Teatro Pirata con Federico, in scena domenica 28 luglio alle 19. Destinato a un pubblico di piccolissimi, per i Castelli di Sabbia, venerdì 26 luglio alle 17.30 va in scena una lezione-concerto a cura di Semi di Musica: un percorso ludico-musicale per la primissima infanzia, alla scoperta della propria voce, del proprio corpo, del ritmo e della coralità, da condividere con i genitori in un’atmosfera rilassata e magica. Un’opportunità per apprendere il linguaggio musicale in modo naturale e arricchire il proprio patrimonio espressivo, comunicativo ed emozionale. Le PIRATERIE approdano al Teatro del Lido sabato 27 luglio alle ore 21.00 con la Stand Up Comedy di Michela Giraud in Michela Giraud e altri animali 2. Un flusso di coscienza dissacrante e senza peli sulla lingua che esorcizza il misurarsi con le sfide del tempo, dell’età, della famiglia, delle relazioni – animali fantastici che popolano l’esilarante show dell’incontenibile Giraud, che arriva a Ostia reduce da una lunga tournée italiana e dai successi televisivi de La tv delle Ragazze e Comedy Central. Domenica 28 luglio alle 19.00 è la volta di Teatro Pirata in Federico di Lucia Palozzi, regia Fabrizio Bartolucci e Sandro Fabiani, con Enrico Marconi, Lucia Palozzi. Un attore e un’attrice giocano a rappresentare Federico di Montefeltro e gli altri personaggi della sua storia, costruendo realtà fatte della stessa sostanza dei sogni e sogni così reali da diventare veri, coinvolgendo il pubblico in un racconto aereo e leggero come il vento di Urbino. Teatri d’Arrembaggio è ideato dall’Ass. Cult. Valdrada, interamente gestita da giovani artiste under 35, in net-working con l’ente pubblico Teatro del Lido/TdR. L'iniziativa è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE. Con Teatri d'Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia, appuntamento dal 20 luglio al 25 agosto al Teatro del Lido di Ostia (Via delle Sirene, 22). Ingresso gratuito. Per i laboratori si richiede prenotazione all’indirizzo info@valdradateatro.it Per info: info@valdradateatro.it - www.valdradateatro.it/teatri_arrembaggio.php Pagina fb: @teatridarrembaggio - Instagram: @teatridarrembaggio