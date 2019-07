Descrizione evento: Domenica 28 luglio ‘Insieme per salvare le tigri’ al Bioparco In adesione alla giornata internazionale della tigre, domenica 28 luglio il Bioparco dedica una giornata a questi affascinanti felini, in cui i bambini potranno scoprire caratteristiche e curiosità su questi animali a serio rischio di estinzione. Dalle ore 11.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.00 i guardiani del reparto carnivori saranno a presenti presso l’area tigri per raccontare abitudini e aneddoti sugli animali ospiti del Bioparco: Tila e Kasih, la coppia di rarissime tigri di Sumatra, e Gladio, tigre del Bengala accolta a seguito del sequestro dei Carabinieri Forestali per ipotesi di reato di maltrattamento. Inoltre si potrà apprendere perché la tigre ha le strisce, cosa mangia e come caccia le sue prede, oppure come fa una tigre ad essere bianca. Ma soprattutto: cosa si può fare per contribuire alla sua salvaguardia? La giornata è inserita nell’ambito della giornata internazionale della tigre, giunta alla sua nona edizione, ed è finalizzata a sensibilizzare i cittadini sulle cause che minacciano la tigre e molte altre specie di felini, e a raccogliere fondi da destinare a progetti di conservazione in natura. Maggiori informazioni su: bioparco.it Le attività della giornata sono comprese nel costo del biglietto. ------------------------------------------ BIOPARCO DI ROMA INFO: 06.3608211 e www.bioparco.it ORARIO 9.30 – 19.00 (ingresso consentito fino alle ore 18.00) TARIFFE ingresso gratuito per bambini al di sotto di un metro bambini di altezza superiore ad 1 metro e fino a 10 anni: € 13.00 biglietto adulti: € 16.00. EVITA LA CODA! I biglietti si possono acquistare anche on line su bioparco.it e nei punti della rete TicketOne ed al Call Center 892.101 Seguici su Facebook Bioparco di Roma e su Instagram: @bioparcoroma e usa #bioparcoroma