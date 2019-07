Descrizione evento: Trastevere e la magia dei suoi vicoli al chiaro di luna

Visita guidata Roma da Vivere



QUANDO

Venerdì 2 agosto 2019, h 21.00 e Giovedì 29 agosto 2019, h 21.00



ITINERARIO

Da Piazza Giuseppe Gioachino Belli ai Giardini della Pimpaccia, passando per l’Excubitorium della VII Coorte dei Vigili, l’antica Sinagoga di Via dell’Atleta, il carcere minorile di San Michele, e le chiese medievali di San Crisogono, San Benedetto in Piscinula, Santa Cecilia e Santa Maria ad Pineam.



INFO

-La visita sarà condotta da: Valeria Scuderi, storica dell’arte in possesso dell’abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.

-Durata: circa 2 ore.

-Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, in Piazza Giuseppe Gioachino Belli (presso la fontana).

-La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE.



COSTO

- Contributo associativo per partecipare alla visita guidata :

Adulti: €10

Ragazzi (14-17 anni) €6

Bambini (6-13 anni) €3

Bambini (0-5 anni) gratis

+ eventuale auricolare .

*Nel caso in cui i gruppi superassero i 15 iscritti, sarà nostra cura prenotare per voi l'utilizzo di un auricolare per rendere l'ascolto della nostra guida piacevole e rilassante. Il costo dell'auricolare è di euro 2.



NOTA BENE

Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



DESCRIZIONE

Sulla riva destra del Tevere si sviluppò sin dall'antichità un quartiere dall’animo popolare e multiculturale, che legò il suo destino alle attività dei porti fluviali e delle sue numerose taverne luogo d’incontro privilegiato dei Bulli del rione, oltre che di artisti e forestieri. Teatro a cielo aperto, ispirazione della poesia del Belli e di Trilussa, due fra i più amati poeti del vernacolo romanesco, oggi Trastevere si è trasformato nel quartiere principe della movida romana grazie alla ricchezza di ristoranti tipici, botteghe, negozietti e locali notturni. Passeggiando assieme, conosceremo storia e leggende legate a questo rione che ha mantenuto il suo carattere originale nell'intrecciarsi dei suoi stretti vicoli, delle sue piazze e slarghi su cui si affacciano i resti di antiche costruzioni romane medioevali e rinascimentali e le tipiche taverne in cui il popolo da sempre si riunisce per bere, mangiare e socializzare.



PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



Foto tratta in rete (scatto anonimo)