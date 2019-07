Descrizione evento: Vi aspettiamo per la VI edizione della festa della pecora, volta a promuovere la degustazione degli antichi sapori locali. Incentrata nel piccolo Borgo Medievale di Ciciliano ai piedi del Castello Theodoli. Sarà un occasione per fare un salto nel tempo tra prodotti locali e vicoli storici. Ad allietare la serata di sabato, musica dal vivo con le "tamburellare" di Tivoli. La sera di domenica sarà animata con uno spettacolo per grandi e piccini dal "Mago Pipino". Potrete, inoltre, passeggiare in un piccolo mercatino agricolo ed acquistare prodotti artigianali locali.